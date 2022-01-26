Çorum'da buzlu yollarda ekmek mücadelesi

FATİH BATTAR

Pandemi dönemiyle birlikte iş yoğunlukları artan moto kuryeler, şimdi de karlı ve buzlu yollarda ekmek mücadelesi veriyor.

Kar yağışının etkisini artırdığı bugünlerde moto kuryeler soğuğun yanında buzlu yollarla da mücadele edip evine ekmek parası götürmeye çalışıyor.



Her gün 2 teker üstünde buzlu yollarda kaza yapma riski ile karşı karşıya kalan moto kuryeler, bir yandan hava şartlarıyla mücadele ediyor bir yandan da siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Karlı havada sürüş yapmanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyen moto kuryelerin tek isteği biraz daha anlayış.

Dondurucu soğukta buzlu yollarda ekmek mücadelesi verdiklerini anlatan moto kuryeler, en çok da vatandaşların duyarsızlığından şikâyetçi.

Çorum'da zorlu hava şartlarından dolayı bazı yemek firmaları kuryelik hizmetini kaldırdı. Kuryelerin bu hava şartlarında çalışmayacağını belirten yemek firmaları paket servis işini sadece yakın yerler için kullanıyor. Çalışanının bu hava şartlarında paket servis götürmeyeceğini belirten firmalar, bu örnek davranışı ile takdir topladı.

'PAKET SAHİPLERİNDEN BİRAZ DAHA ANLAYIŞ BEKLİYORUZ'

Çorum'da 5 yıldır moto kuryelik yaptığını belirten Uğur Gökmen, zorlu kış şartlarında sipariş yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Karlı ve buzlu yollarda düşe kalka sipariş götürdüklerini dile getiren Gökmen; "5 yıldır moto kuryelik yapıyorum. Bu seneki gibi kar görmedim. Geçmiş yıllarda kar yağdı ama bu kadar yağmamıştı. Yazın kuryelik iyi ama kışın çok zor. Sipariş yetiştireceğim diye maalesef düşüyoruz. İki teker üstünde her an kaza yapma riskimiz var. Müşterilerimizden ricamız biraz daha anlayışlı olsun. Sipariş gecikti diye iptal ediyorlar. Hava şartlarını görmüyorlar. İnsanlar buzlu yollarda yürümekte bile güçlük çekerken biz iki teker üstünde ekmek mücadelesi veriyoruz. Çok şey beklemiyoruz sadece sıcak bir teşekkür bile verdiğimiz mücadelenin üstünden gelmesine yardımcı oluyor." dedi

'ÜŞÜMEK NEYMİŞ KİMSE BİZDEN İYİ BİLEMEZ'

10 yılı aşkın süredir kuryelik yapan Özkan Yiğit ise "İki gecedir soğuktan vücudumu hissetmez halde çalışıyorum. Bizi en çok üzen insanların duyarsızlığı. Zorlu hava şartlarına rağmen siparişi götürmeye çalışıyoruz ama geç geldi diye siparişi iptal ediyorlar. Yaktığımız benzine yanalım, yoksa soğuktan o yolu gittiğimize mi yanalım. 12 saatten fazla mesai harcıyoruz. Karda motosiklet sürmek çok zor. Günde iki, üç kez düştüğüm oluyor ama ekmek parası için katlanıyoruz. Sipariş götürürken iliklerimize kadar donuyoruz. Üşümek neymiş kimse bizden iyi bilemez. O yüzden paket sahiplerinden biraz daha anlayış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022, 18:44