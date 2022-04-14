Çorum'da çevreyi rahatsız eden motosikletler trafikten men edildi

FATİH BATTAR

Çorum’da bütün motosiklet sürücülerinin kask kullanması için seferberlik ilan eden Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kazalarında ölüm riskini düşürmek için denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ‘Güvenli trafik şehri Çorum’ sloganı ile bir kişinin bile burnunun kanamaması için denetimlerini sıklaştıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Osmancık Caddesi Yazıçarşı Kavşağı’nda motosiklet sürücülerini hem bilgilendirdi hem de kask kullanmayan sürücüleri uyardı.

Yapılan denetimde kask kullanmayan ve eksik evrağı bulunan 7 motosiklet sürücüsüne ceza kesilirken, 3 motosiklet ise çevreyi rahatsız etmekten trafikten men edildi. Toplam sürücülere 1873 lira ceza uygulandı.

Denetimle ilgili bir açıklama yapan Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, yapılan denetimde incinebilir kullanıcı olan motosiklet sürücülerine kaskın öneminin anlatıldığını söyledi.

Motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümü kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiğini belirten Demir, kask takmanın ölüm riskini % 40, ağır yaralanma riskini ise % 70 oranında düşürdüğünü ifade ederek, bu kapsamda Çorum’da özellikle motosiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini arttırmak amacıyla denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Kask takan sürücülere de teşekkür eden Demir, Çorum’da güvenlik trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için denetimlerin devam edeceğini ifade etti.