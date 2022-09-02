Çorum'da çiftçilere arpa ve tritikale tohumu desteği verilecek

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, yüzde 60 devlet destekli arpa ve tritikale tohumu dağıtılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi(TAKEP)" kapsamında %60 hibeli tritikale ve arpa tohumu desteği verileceğini kaydeden Sarı, “Çiftçilerimiz müracaatlarını sadece bir ürün için yapabileceklerdir. Bu proje ile tarıma elverişli olup kullanılmayan alanları tarıma kazandırmak, nadas alanlarını azaltmak ve üstün verim özelliklerine sahip bölgemize uyumlu sertifikalı çeşitlerin kullanımını yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır”dedi.

Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, 05.09.2022-12.09.2022 tarihleri arasında, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekiyor. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022, 19:10