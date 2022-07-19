Çorum'da çiftçilere ‘çayır tırtılı’ uyarısı!

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı yaptığı açıklamada çiftçilere ayçiçeği tarlalarında soruna yol açabilecek ‘çayır tırtılı’ zararlısı konusunda uyarıda bulundu.

Ege, Marmara ve Batı Karadeniz illerinde, yonca, mısır ve ayçiçeği tarlalarında yoğun olarak çayır tırtılı zararı meydana geldiğini ve ülke genelinde arazi kontrollerine önem verilmesi gerektiğinin anlaşıldığını belirten Orhan Sarı, “İl ve İlçe Müdürlüklerimiz teknik ekipleri tarafından ayçiçeği ekili bulunan alanlarda gerekli inceleme ve tespit çalışmaları yapılarak, zararlının yoğunluğunu ve mücadelesi konusunda üreticilerimizin bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda üreticilerimizin arazi kontrollerine önem vermesi ayçiçek üreticilerimizin ürün kayıpları yaşamaması adına arazilerini kontrol etmeleri bir bitkide 3 veya 5 adet larva saptandığında ilaçlı mücadeleye başlaması gerekmektedir. Zararlıya karşı zamanında müdahale edilmemesi durumunda yaprak, tomurcuk ve çiçek yapraklarını yiyerek ekonomik zararlara yol açmakta, rekolteyi düşürmektedir”dedi.

Üreticilere tarlalarını takip etmeleri gerektiğini hatırlatan Sarı, “Özellikle çiçeklenme döneminde gidip tarlalarını kontrol edip, eğer gerekirse kimyasal mücadele yapılmasında fayda var. İlaçlanması gerekir. İlaçlanmazsa verim kayıplarına neden oluyor. Çok hasar verdiğinde, bir sapı bırakacak şekilde zarar verebiliyor. Ama bunun bir ayçiçeği bitkisinde sayısı önemli. Metrekarede 20'nin üzerindeyse bu zararlı, alanda çok fazla görülür. O zaman ilaçlanmasını öneriyoruz. Fakat az olursa ilaçlanmasına gerek olmuyor, ilaçlama ekonomik olmaz. İlaçlı mücadele yapacak olan üreticilerimizin ayçiçeğin çiçek döneminde bulunması nedeni ile ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcılarımızı bilgilendirmesi ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapması gerekmektedir. Üreticilerimizin kullanılacak ilaçlar ve teknik destek almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvuru yapması önem arz etmektedir”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022, 18:29