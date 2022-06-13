Çorum'da Cuma gününe kadar yağış var!

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Çorum için Cuma gününe kadar kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

3-4 gündür etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar bu hafta da devam ediyor. Çorum'da Cuma gününe kadar yağış bekleniyor.

Yetkililer, Çorum çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022, 15:54