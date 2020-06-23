Çorum'da da artık maske zorunlu

İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınan karar ile Çorum'da yarından itibaren artık her yerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Çorum'da da artık maske zorunlu

İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınan karar ile Çorum'da yarından itibaren artık her yerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Hitit Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda  normalleşme sürecinde koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınacak olan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması ve yeni alınacak tedbirlere yönelik konular görüşüldü.  Koordinasyon Kurulu tarafından Çorum'da  görülen vak’a artışları değerlendirilerek, 24 Haziran 2020 Çarşamba gününden itibaren maskesiz sokağa çıkılmaması kararlaştırıldı ve  alınan karara uymayanlara 900 TL idari yaptırım cezası uygulanacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 10:24
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YORUMLAR
Mete Karayel
Mete Karayel - 14 saat Önce

hem kendi hem sevdiklerinizin sağlığı için maske takın.

Yusuf
Yusuf - 12 saat Önce

Kim maske takıyoki mecburi cezalar nerde

Ahmet
Ahmet - 9 saat Önce

Kim uyuyor ki. Umarım görevlerini hakkıyla yerine getirirler. İnsanların sağlığıyla oynamazlar. Yaptırım uygulanmalı.

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