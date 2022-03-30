Çorum'da davulcular Ramazan'a hazır

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle davulculara eğitim verdi.

Çorum Belediyesi ile Davulcular Derneği işbirliğiyle belirlenen 43 kişi, Ramazan ayı süresince vatandaşlara sahur vaktini haber verecek.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen kısa eğitimin ardından davulculara Hürriyet Meydanı’nda uygulamalı eğitim yapıldı.

Zabıta Müdürü Burhan Şahin de ramazana hazır olduklarını belirterek, “Sokak davulcularımızı vatandaşlarımıza sahura kaldırmak amacıyla hazır hale getirdik. Kültürümüzü, geleneğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Kadın ramazan davulcusu Hatice Kırcı ise TOKİ bölgesinde davul çalacağını ifade ederek, “İnşallah ağız tadıyla bir ramazan geçirmemizi diliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah bizi dışlamazlar. Davulculuk benim baba mesleğim. Okulda bandocuydum, çok meraklıydım. Düğün organizasyonu da yapıyorum. Zurnacı bulursam tüm düğünlere gitmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 18:19