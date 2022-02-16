Çorum'da domuz sürüsü böyle görüntülendi

FATİH BATTAR

Çorum'da, tarım arazisine giren bir grup domuz sürüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Çorum'un Laçin ilçesinde ormanlık alandaki domuzlar, tarlaya girdi. Aç kalan hayvanlar beslenmek için akşam saatlerinde ormanlık alandan sürü halinde tarlaya gelen domuzlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İrili ufaklı yaklaşık 30 domuzun gezintisi, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. .

Sıra halinde gezen domuz sürüsü bir zaman sonra gözden kayboldu.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022, 19:47