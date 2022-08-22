Çorum'da dondurma üretim ve satış yerleri denetlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorum’da faaliyet gösteren dondurma imalathaneleri ve satış yerlerine yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde, hijyen koşulları, çalışanların ve kılık kıyafetlerinin temizliği başta olmak üzere iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi. Ekipler, imalathanelerde üretilen ürünlerden de analiz için numune aldı.

Halkın sağlığının birinci öncelikleri olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “Çocuklarımızın yediği yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde hijyen kurallarına uygun mekanlarda üretilmesi için bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Gıda denetim ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen rutin denetimler yaz aylarında daha da sıkılaştırılarak işletmelerde hijyen şartlarının sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmekte, eksikleri olan işletmeler takip sürecine alınmaktadır. Yapılan bu denetimler hem iş yerlerinin güvenilirliği hem de toplum sağlığı açısından üstünde durulması gereken bir konudur. Bu nedenle yaptığımız denetim çalışmaları aralıksız devam edecektir.” dedi.

Tüketicilerin, ürünlerde şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 174 numaralı Alo Gıda Hattı’nı arayarak bildirimde bulunabileceğine vurgulayan Orhan Sarı, başvurular sonucunda ilgili il ya da ilçe müdürlüğünün gereken denetimi ve yaptırımı uygulayacağını kaydetti. (Haber Merkezi)