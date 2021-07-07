Çorum'da dondurma üretim ve satış yerleri denetlendi

Çorum'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından dondurma imalat ve satış işletmelerinden numune alma işlemleri başlatıldı.

Özellikle yaz aylarında tüketimi artan dondurmanın hijyenik şartlarda üretilmediği takdirde insan sağlığı için ciddi problemler oluşturabileceğini kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, "Dondurmaya üretim aşamasında mikrop bulaşması riski çok fazladır. Üretim aşamasında mikrop bulaşmasına engel olunabilse bile, dondurmanın dağıtımı ve satışı aşamasında da hijyene dikkat edilmezse bulaşma olabilir. Örneğin, dondurmaları külâha yerleştirmede kullanılan kaşıklar özel solüsyon içinde tutulmazsa, mikrop yuvası haline gelebilir. Kaşık üzerinde üremiş bakteriler, her daldırışta, dondurmaya bulaşacaktır" dedi.

Dondurma üretimiyle satışı yapılan gıda işletmelerine yönelik denetimlerde şüphe duyulan iş yerlerinden numuneler alındığını kaydeden İl Müdürü Sarı, "Alınan numunelerin mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre gerekli işlemler yapılacaktır. Bu kapsamda bugüne kadar 20 dondurma numunesi alındı. Numune alma işlemleri artarak devam edecek. Denetimlerde eksikleri tespit edilen işletmelere eksiklerini tamamlaması için süre verilmekte ve takip denetimi süreci başlatılmıştır. Süre sonunda yapılacak takip denetimleri neticesinde eksiklerini tamamlamayan işyerlerine gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Tüketicilere dondurmadan kaynaklı zehirlenmelerin, sağlıksız şartlarda üretim yerlerinin ya da herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi halinde Bakanlığımız Alo 174 Gıda Hattını arayarak ihbar etmesi önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.