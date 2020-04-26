Çorum'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başlıyor

Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, Çorum’da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını açıkladı.

Koronavirüs (Covıd-19) pandemisi ile mücadelede, kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak günlerdir fedakârca büyük çaba sarf ettikleri bu süreçte, birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı görüşmeler sonucunda, halka ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenilir şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiğini hatırlatan Şefkat Güler, “Sağlık Bakanlığı tarafından, ilk olarak İstanbul ve Ankara 'da dağıtımına başlanan maskeler 24 Nisan tarihi itibari ile de Çorum Merkez ve İlçe eczanelerimize dağıtılmak üzere İlaç Dağıtım Depolarına iletilmiştir. Vatandaşlarımızın cep telefonlarına gelen şifreler ile 10 gün için kişi başına 5 adet maske olmak üzere verilecektir. Şifre iletilmemiş olan vatandaşlarımızın ise Baba Adı – T.C. No’su ve doğum yılını belirttikleri takdirde maskesini yine eczanelerimizden temin edebilecektirler” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2020, 19:07