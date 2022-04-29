Çorum'da ekmeğe zam!

Çorum’da ekmek fiyatı yarından geçerli olmak üzere 2.25 liradan 2. 75 liraya yükseltildi.
Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odası Başkanı Seyit Arslan, fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle ekmeğin bir süredir 2.25 lira fiyatla satıldığını, şu anda rekabetin kalkması sonucu aynı gramajdaki ekmeğin fiyatının 2.75 lirayı yükseldiğini bildirdi.
Aslan, bir süredir 200 gram ekmeğin 2.25 TL’den satıldığını, yeni zamla birlikte gramajda değişiklik olmadığını, fiyatın ise 2.75 TL’ye çıkarıldığını sözlerine ekledi.
Çorumlu artık takkesini önüne alıp düşünmeli! % 66 ile desteklediği Cumhur İttifakı bileşenleri (AKP+MHP+BBP) bütün memleketi olduğu gibi Çorum'u da ekonomik bir felakete sürüklüyor! Diğer yandan hemen her hafta 2-3 silahlı çatışma yaşanıyor Çomumuzda! Bu gidiş hiç iyi bir gidiş değil! İlk seçimlerde Çorumlu tercihini yeniden değerlendirmeli ve reyini ZAFER PARTİSİ'nden yana kullanmalı! Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında 2 kutuplu bir siyasete mahkum değiliz millet olarak! Ümit Özdağ önderliğinde Türkiye ve Türk milleti içinde bırakıldığı bu cendereden kurtulacaktır!