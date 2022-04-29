Çorum'da ekmeğe zam!

Çorum’da ekmek fiyatı yarından geçerli olmak üzere 2.25 liradan 2. 75 liraya yükseltildi.

Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odası Başkanı Seyit Arslan, fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle ekmeğin bir süredir 2.25 lira fiyatla satıldığını, şu anda rekabetin kalkması sonucu aynı gramajdaki ekmeğin fiyatının 2.75 lirayı yükseldiğini bildirdi.

Aslan, bir süredir 200 gram ekmeğin 2.25 TL’den satıldığını, yeni zamla birlikte gramajda değişiklik olmadığını, fiyatın ise 2.75 TL’ye çıkarıldığını sözlerine ekledi.