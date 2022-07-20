Çorum'da ekmek 3,5 lira oldu

Çorum Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 200 gr. Ekmek fiyatını 2,50 TL olarak belirledi.

HALK EKMEK 2,5 LİRADAN SATACAK

Ramazan ayı içerisinde fırınları ve marketlerde ekmek fiyatı 2,25 TL’den 2,75 TL’ye çıkmasına rağmen Halk Ekmek fiyat değişikliğine gitmemiş, 1,75 TL’den ekmek satmaya devam etmişti. Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla artan maliyetler nedeniyle fırınların ekmek fiyatını 3,50 TL’ye yükselttiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, 200 gr.lık Halk Ekmek’in ise 2,50 TL’den satılacağını duyurdu.

Çöplü, güncel fiyatın 21 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022, 13:00