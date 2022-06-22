Çorum'da ekmek 4 lira mı oluyor?

FATİH BATTAR

Çorum’da ekmeğin fiyatının önümüzdeki günlerde 4 liradan satışa sunulacağı iddia edildi.

En son Nisan ayında 2 lira 25 kuruş olan ekmeğin fiyatı 2 lira 75 kuruşa yükseltilmişti. Artan un fiyatları ve gıda fiyatlarına karşı Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası da ekmeğe zam kararı almaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre Fırıncılar ve Simitçiler Odası'nın belediyeye 4 liradan ekmeğin satılması için bir teklifte bulunduğu ancak zam kararının kabul edilmediği öğrenildi. Bunun üzerine odanın zam için bakanlığa ekmeğin fiyatının 4.5 lira olması için bir yazı gönderdiği iddia edildi.

SİMİT 4 LİRA OLDU

Bu arada Çorum'da simit 4 lira oldu. En son 2021 Kasım ayında 3 lira olan simidin fiyatı 4 liradan satışa sunuldu. Çorum Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte 100 gramlık simit 4 TL'den satılacak. Zamlı fiyat bugünden itibaren geçerli olacak.