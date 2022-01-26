Çorum'da elektrik arıza ekiplerinin zorlu kar mesaisi

Çorum'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde yaşanan elektrik arızalarını gidermek için ekipler her türlü zorluğu aşıyor.

Yüksek kesimlerde 50 santimetreyi aşan kar yüksekliğine rağmen bölgelere ulaşan elektrik arıza ekipleri, gece-gündüz elektriksiz ev kalmaması için arızaları gidermeye koşuyor.

Ülke genelinde hafta başında başlayan ve özellikle yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı sonrası, elektrik arıza biriminde çalışan ekipler zorlu bir çalışma mesaisine başladı. Kar kalınlığının yer yer 1 metrey4e ulaştığı yüksek kesimli arazilerde, ekipler saatlerce yürüyerek, gece-gündüz demeden zorlu şartlarda vatandaşların enerji ihtiyaçlarını gidermek adına yoğun mesai harcıyor.

Çorum, Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop ilerinde hizmet veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) ekipleri, fırtına nedeniyle zarar gören elektrik tellerinin üzerinde, sıfırın altındaki düşen sıcaklıklara ve kar ve tipiye rağmen çalışmalarını sürdürürken, yemek ihtiyaçlarını da yine arazi ortamında karşılıyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen çalışanlar, arızaları gidermenin ve insanları kopan enerjiye yeniden kavuşturduklarında tüm yorgunluklarını unuttuklarını belirtiyor.

