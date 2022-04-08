Çorum'da Enderun usulüyle teravih namazı yeniden başladı

Çorum İl Müftülüğünce, Ramazan ayının heyecan ve mutluluğunu zirveye taşımak amacıyla Osmanlı geleneği Cumhur Müezzinliği ve Enderun Usulü Teravih Namazı uygulaması iki yıl aradan sonra yeniden başlatıldı.

Maddi ve manevi güzelliklerin yaşandığı, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan ve “on bir ayın sultanı” olarak tanımlanan Ramazan ayı, üç sahabenin medfun bulunduğu Çorum’da dolu dolu yaşanıyor.

Geçtiğimiz iki yıl Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve tedbirler nedeniyle vatandaşlar, teravih namazlarını evlerinde eda etmek zorunda kalmıştı.

Bu yıl yasakların kalkmasının ardından Çorum İl Müftülüğü, Ramazan ayının heyecan ve mutluluğunu zirveye taşımak amacıyla Enderun Usulü Teravih Namazı’nın kılınacağı camileri belirledi.

Şehrin farklı noktalarında bulunan dört camide Perşembe geceleri icra edilecek unutulmaya yüz tutmuş manevi geleneklerden Enderun Usulü Teravih Namazı uygulamasının ilki Çorum Abdibey Camisi’nde gerçekleştirildi.

Her dört rekatta bir müezzinler tarafından farklı makamlarda ilahilerin okunmasından sonra aynı makamla teravih ve vitir namazının altı farklı imam hatip tarafından sırayla kıldırılması anlamına gelen “Cumhur Müezzinliği ve Enderun Usulü Teravih Namazı”na Çorum halkı yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayına ulaşmaktan duyulan sevincin dile getirildiği Saba, Acemaşiran, Uşşak, Nihavent, Rast ve Muhayyer Kürdi makamlarında ilâhilerin okunduğu gecede camiyi dolduran bay, bayan, 7’den 70’e herkes mest oldu.

Namaz sonrası yapılan duyuruda haftada bir Perşembe geceleri devam edecek olan bu Osmanlı geleneğinin; 14 Nisan’da Akşemseddin Camisi’nde, 21 Nisan’da Buhara Tevhid Camisi’nde ve 28 Nisan’da Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde devam edeceği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022, 17:45