Çorum'da Erdoğan coşkusu meydana sığmadı

3.5 yıl aradan sonra Çorum'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yaklaşık 30 bin civarında vatandaş, Kadeş Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için alana akın etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki coşkulu kalabalıkla ilgili ; "Maşallah Çorum yine bugün bambaşka. Sevgili Çorumlular, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Dün meydana gelen depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaklaşık 3 buçuk yılın ardından tekrar Çorum'da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyim. Buradan bu coşkulu meydandan tüm Çorum'a, ilçelerine, köylerine selamlarımı gönderiyorum. 2019 seçimleri öncesinde 12 Şubat'ta bize verdiğiniz sözü tuttuğunuz için size teşekkür ediyorum. O gün meydanlara sığmamıştık. Çorum bugün de destan yazıyor." dedi

Yoğun kalabalık zaman zaman izdihama neden oldu. Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle miting alanına girmekte zorluk yaşadı. Onbinlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022, 22:19