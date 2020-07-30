Çorum'da eşek saldırısı: 2 kişi yaralandı

Çorum’da başı boş eşeğin saldırısına uğrayan bir kadınla 13 yaşında bir çocuk yaralandı.

Olay Ulukavak Mahallesi İkbal Caddesi İkbal İlköğretim Okulu yanındaki parkta meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde parkta yürüyüş yapan N.M.(42) ile aynı yerde oyun oynayan 13 yaşındaki A.U.’ya, yakınlarda bulunan tarlada otlayan bir eşek aniden saldırdı.

N.M. ve A.U.’yu ısırarak yaralayan eşek, parkta yürüyüş yapan başka bir kadının çabalarıyla uzaklaştırıldı.

Eşek saldırısının ihbar edilmesi ile olay yerine ambulans sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından eşek tarafından ısırılan yaralılar Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Çorum Ajans)

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 11:58