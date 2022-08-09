Çorum'da fasulye şenliği

Çorum’da köy derneklerinin düzenlediği Karagöl Fasulye Şenliğinin 15’incisi Kızılpınar Köyü’nde gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen şenliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Şenlikte konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, şenliğin Kızılpınar fasulyesinin tanıtımında önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Çorum’da pazarlarda Kızılpınar fasulyesi adı ön plandadır. Tüketiciler fasulye alırken Kızılpınar mı diye soruyor. Fasulyenin yetiştiği topraklar verimli topraklar, yetişen fasulyenin tadı ve aroması aranan bir değer, tüketicinin damak tadına çok uygun olduğu için adından söz ettiriyor” dedi.

Çorum tarımının ve üreticilerin zenginleşmesi ve kalkınmasının birinci öncelikleri olduğunu ifade eden Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da, “Amacımız birim alandan alınan ürünün kalitesini ve verimini artırarak, ilimizin tarımsal üretiminin daha da gelişmesini sağlamaktır. Bu yıl hava şartlarının da üretime elverişli olmasından dolayı üreticilerimizin verim açısından yüzü gülmüştür” diye konuştu.

15 üreticinin katıldığı ve jüri üyeliklerini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ömer Günalp, Gıda Mühendisi Efsun Sena Güleç ve Ziraat Mühendisi Filiz Bakbak’ın yaptığı yarışmada Satı Turna’nın yetiştirdiği fasulye birinci olurken, Bahar Saltık’ın fasulyesi ikinci, Rafet İçer’in fasulyesi ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren üreticilere bakır kazan hediye edildi.