Çorum'da gece vakti silah sesleri!

Çorum’da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak’ta meydana geldi.

İddialara göre iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga büyüyünce silahlar konuştu. Çıkan kavgada bir kişi ayağından vuruldu.

Silah seslerinin duyulmasının ardından mahalleye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralı şahıs ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.