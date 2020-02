Çorum'da gıda denetimi seferberliği başladı

FATİH BATTAR

Çorum’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce gıda denetim seferberliği başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde uyguladığı gıda denetimleri kapsamında Çorum’da süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerinin denetimiyle başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.

Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla, yıl boyunca devam edecek olan gıda işletmelerine yönelik denetimler, yurt genelinde olduğu gibi Çorum’da da yapıldı. 81 ilde eş zamanlı yapılan denetim seferberliği kapsamında Çorum’da süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller, kasap, şarküteri, aktar, okul kantinleri ve yemekhaneler, lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde denetimler başladı. Tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yapılan gıda denetimleri Çorum’da 1 hafta boyunca devam edecek. Denetimlere Çorum’da 2 veteriner, 3 gıda mühendisi ve 10 gıda kontrol görevlisi katılıyor.

1 hafta boyunca sürecek denetimlerde ilk önce süt ve süt ürünleri üreten işletmeler denetlendi. Çorum merkezde 4 ve Mecitözü’nde bir süt işletmesi ekiplerce denetlendi Denetimde imal edilen ürünlerden numune alınarak, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Ekipler dün ise et ve et üreten işletmeleri denetledi. İlçelerde de devam eden denetimlerde yine et işletmelerinden ürün numuneleri alındı.Ekipler bugün ise unlu mamül üreten işletmeleri denetleyecek.

PAKDEMİRLİ’NİN TALİMATIYLA 81 İLDE DENETİM BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü bahçesinde, ülke genelinde başlatılacak gıda denetimleri öncesinde gıda kontrol denetim görevlileriyle bir araya geldi ve gazetecilere açıklamada bulundu.

81 il ve ilçede eş zamanlı ve 6 gün sürecek gıda denetim seferberliğini başlattıklarını aktaran Pakdemirli, "Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla, hafta boyunca sürecek seferberliğimizde, ilk noktamız, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri olacak. Gıdada sahtecilik yapanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. " diye konuştu.

Pakdemirli, gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacaklarını belirterek, denetim görevlerine şöyle seslendi: "Ufak tefek hatalarda esnafı üzmemek lazım ancak evladınıza yedirmediğiniz bir şeyin tüketim noktalarında üretildiğini ve vatandaşın kullanımına sunulduğunu görürseniz, bu arkadaşların gözünün yaşına bakmayın. Bu denetimleri yaparken de rehberlik göreviniz olduğunu unutmamak lazım. Bilerek, kasten sağlıksız ürün üreterek kullanıma sunanlara da ciddi yaptırım söz konusu olacak ve bunların gözünün yaşına bakmıyor olacağız."

"VATANDAŞ DA BİZE ULAŞSIN"

Pakdemirli, taklit ve tağşişte cezaların caydırıcı olması için mevzuat çalışmaları yürüttüklerine de işaret ederek, bunun da kısa sürede Meclis'te yasalaşmasını beklediklerini söyledi. Bakanlığa bağlı 39'u akredite olmak üzere 41 laboratuvarda gıda analizleri yapıldığı bilgisini veren Pakdemirli, vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarlarını iletebileceğini de anımsattı.

Vatandaşların satış noktalarından aldığı ürünle ilgili kafasındaki soru işaretini gidermek için bu hattı arayabileceğini bildiren Pakdemirli, "Biz bu ürünle ilgili gerekli analizleri yapıp, ürünle ilgili uygunsuzluk varsa kendilerine SMS'le bildiriyor olacağız. Buradan müjdelemek isterim, yakın zamanda vatandaşlarımızın şikayetlerini daha etkin iletebilmeleri adına WhatsApp şikayet hattımızı da devreye alacağız. Alo 174 Gıda Hattı'na son bir yılda, vatandaşlarımız tarafından 2 milyon 311 bin 593 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 672 bin 256'sı gıda ihbar ve şikayet kapsamında oldu. Bu başvuruların 670 bin 304 adedini sonuçlandırdık. Alo Gıda Hattımıza yüzde 8'lik oranda, 51 bin 844 adet başvuruda yapılan denetimler sonucunda cezai işlem uygulandı." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün itibarıyla son bir yılda 1 milyon 215 bin 996 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini belirten Pakdemirli, bugün başlatılan denetimler kapsamında da 81 il ve ilçede eş zamanlı olarak 7 bin 4 gıda kontrol görevlisiyle 6 gün boyunca her gün farklı bir sektörde denetim gerçekleştireceklerini ifade etti.

"TEKRARI DURUMUNDA HAPİS CEZASI UYGULANMALI"

Pakdemirli, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara hapis cezası öngören yasa taslağının sorulması üzerine de "Gerekli çalışmalar yapılıyor. En hızlı şekilde çıkmasını bekliyoruz. Bizim arzumuz hapis cezası olması. Adalet Bakanlığının da bu konuda bir olumsuz görüşü yok. Ama bunu bir değil ikinci tekrarlarda yapıyor olmamız lazım. Çünkü bazı tağşiş durumlarında bunu yapanlar, bunu bilmiyor olabiliyorlar. Bir şekilde üreteni ve esnafı korumamız lazım. Tekrarı durumunda hapis cezası getiriliyor olmalı." dedi.