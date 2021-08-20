Çorum'da görev yapan komandolar sel bölgesinde

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının, sel felaketi yaşanan Sinop'un Türkeli ilçesindeki arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, komandoların İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki törenin ardından sel felaketinin yaşandığı bölgeye uğurlandığı belirtildi.

Jandarma teşkilatının her türlü afette Türk milletinin emrinde görev yaptığı vurgulanan açıklamada, "Jandarma teşkilatı, Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen afette de tüm imkan, kabiliyet ve ekipmanları ile milletimizin yanında olmaya ve milletimizin yaralarını sarmak üzere görevlerini yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Çorum İl Jandarma Komutanlığı olarak, sel ve su baskınlarında zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021, 18:46