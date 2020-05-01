Çorum'da görev yapan öğretmenlerle canlı yayında görüşecek

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Çorum'da görev yapan öğretmenlerle buluşacağını söyledi.

Görüşmenin bugün 15.30'da gerçekleşeceğini ifade eden Yakup Sarı, "YouTube ve ZOOM üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek yayında, Sayın Bakanımız ilimizde görev yapan öğretmenlerimiz ile bir araya gelecek. Gündeme dair değerlendirmeler, uzaktan eğitim gibi çeşitli konular üzerinde konuşulacak. Sayın Bakanımıza ilimizdeki öğretmenler ile buluşacağı için teşekkür ediyorum " dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2020, 11:11