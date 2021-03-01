Çorum'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor

FATİH BATTAR

Kabine toplantısı sonra 'Ulusa Sesleniş' konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kademeli normalleşme sürecinin başlatıldığını belirterek, düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamasının kalkacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre düşük risk (sarı) grubunda yer alan Çorum'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun alacağı kararla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşme ile ilgili; "Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Kontrollü normalleşme adımları ifade etmeden önce şu hususların altını özellikle tekrar tekrar çizmek istiyorum. Her hafta risk grubuna göre illerimizin renk durumu tespit edilecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkıyor. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek." dedi

İŞTE DÜŞÜK VE ORTA RİSKİ İLLER İÇİN ALINAN KARARLAR

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 21:04