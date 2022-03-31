Çorum'da hareketli saatler!

FATİH BATTAR

Çorum'da, polisin mahallede silahlı kavgaya müdahale tatbikatı, gerçeği aratmadı. Tatbikatın gerçek olduğunu vatandaşlar meraklı gözlerle tatbikatı izledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binevler Kavşağı'nda gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat gereği Piribaba Parkı'nda silahlı kavga olduğu ihbarı yapılan park alanına, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerindeki tüm yolları kapattı. Kaçmaya çalışan şüpheli, Binevler Kavşağı'nda durduruldu. Otomobilden inip, tabancayı yere atan şüpheli kelepçelenerek, ekip otosuna bindirildi.

Bu sırada vatandaşlar meraklı gözlerle olup bitenleri anlamaya çalıştı. Tatbikatı gerçek sanan bazı vatandaşlar, panik olurken, olayın tatbikat olduğunu öğrenince hem şaşkınlık yaşadı hem de rahatladı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022, 16:19