Çorum'da hastane yolunda droneli kırmızı ışık denetimi

FATİH BATTAR

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara yolu hastane kavşağında drone ile kırmızı ışık denetimi yapıldı.

Yapılan denetimde 1 saatte 98 araç sorgulanırken, 1 araca muayenesizlikten, 1 sürücüye ehliyetsizlikten, 2 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 3 sürücüye ise kırmızı ışık kuralını ihlal etmekten işlem yapıldı ve toplam 5 bin 543 liralık idari para cezası kesildi.

Çorum İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, yaklaşan Kurban bayramı öncesi Çorum'da trafik güvenliğini en süt seviyeye çıkarmak için denetimlerin süreceği belirtildi. Denetimlere Çorum İl Trafik Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Haydar Tekel de katıldı.