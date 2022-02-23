Çorum'da her 3 kişiden 1'inin aracı var

FATİH BATTAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 181 bin 209 oldu.

526 bin nüfuslu Çorum'da her 3 kişiden 1'ine bir araç düşüyor.

Çorum'da 85 bin 294 otomobil, 2 bin 566 minibüs, 1034 otobüs, 23 bin 336 kamyonet, 5 bin 782 kamyon, 19 bin 322 motosiklet ve 43 bin 495 traktör bulunuyor.

Ocak ayında 75 bin 829 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %55,2'sini otomobil, %21,6'sını kamyonet, %12,6'sını motosiklet, %4,5'ini kamyon, %4,5'ini traktör, %0,9'unu minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %15,7 arttı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %90,6, otomobilde %41,5, kamyonette %40,1, kamyonda %38,7, özel amaçlı taşıtlarda %22,5, otobüste %22,1 artarken traktörde %51,9 ve motosiklette %31,9 azaldı.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %35,4 azaldı



Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %23,9 ve kamyonda %9,0 artarken özel amaçlı taşıtlarda %68,1, otomobilde %43,8, traktörde %34,7, kamyonette %26,8, otobüste %20,6 ve motosiklette %9,2 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 25 milyon 321 bin 937 oldu



Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,8'ini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Ocak ayında 467 bin 240 adet taşıtın devri yapıldı.

Ocak ayında devri yapılan taşıtların %64,9'unu otomobil, %17,5'ini kamyonet, %7,2'sini motosiklet, %4,5'ini traktör, %2,6'sını kamyon, %2,3'ünü minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 41 bin 839 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %22,4'ü Renault, %15,7'si Fiat, %8,7'si Hyundai, %8,4'ü Toyota, %6,5'i Dacia, %4,7'si Peugeot, %4,3'ü Citroen, %4,0'ı Volkswagen, %3,6'sı Honda, %2,9'u Skoda, %2,8'i Opel, %2,2'si Audi, %2,0'ı Ford, %1,9'u BMW, %1,9'u Mercedes-Benz, %1,6'sı Kia, %1,2'si Volvo, %1,2'si Seat, %0,7'si Nissan, %0,5'i Jeep ve %2,8'i diğer markalardan oluştu.



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %71,6'sı benzin yakıtlıdır

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 41 bin 839 adet otomobilin %71,6'sı benzin, %17,7'si dizel, %9,3'ü elektrikli veya hibrit olup %1,4'ü LPG yakıtlıdır. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 747 bin 672 adet otomobilin ise %37,6'sı dizel, %35,8'i LPG, %25,6'sı benzin yakıtlı olup, %0,7'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022, 12:10