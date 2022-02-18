Çorum'da hurda motosikletler MKE'ye gönderildi

Çorum'un Alaca ilçesinde uzun süredir yediemin otoparkında tutulan hurda motosikletler, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) hurda işleme merkezine gönderildi.

Alaca'da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan motosiklet, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor.

Belgelerini tamamlayan vatandaşlar, araçlarını geri alırken, kimi araçlar ise uzun süre yediemin otoparkında bekletiliyor.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre belli sürelerde sahiplerince teslim alınmayan araçlar, Hazinece ihale usulü satılıyor.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 2019'dan bu yana Alaca ilçesindeki iki yediemin otoparkında bekletilen motosikletler, Alaca Milli Emlak Müdürlüğünce ihale yoluyla satıldı.

Otoparktan vinç yardımıyla tıra yüklenen hurda motosikletler, MKE'nin Kırıkkale'deki hurda işleme merkezine gönderildi.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022, 13:46