Çorum'da 'Huzur ve Güven' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il ve 5 bin 646 noktada, 69 bin 246 personelin katılımıyla "Güven Huzur" uygulaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, metruk binalar ile bunun gibi yerlerde emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından dün uygulama gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2019, 21:48