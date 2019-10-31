Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistiklerinden “Çorum İli Dış Ticareti 2019 Eylül” konusunda bir basın bülteni hazırladı. 2019 Eylül ayı geçici sonuçlarına göre, Çorum ’da ihracat %19,9 arttı, ithalat %24,7 azaldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2019 Eylül ayı itibarıyla Çorum ilinden 72,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayma göre (60,5 milyon dolar) % 19,9 arttı.

2019 Eylül ayı itibarıyla Çorum ilinde 50,6 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri bir önceki yılın aynı ayma göre (67,3 milyon dolar) %24,7 azaldı.

Ülkemizde ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayma göre %0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolar, ithalat %1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT IRAK’A GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çorum ilinde 2019 Eylül ayında en fazla ihracat 32,1 milyon dolar ile Irak’ a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 19,1 milyon dolar ile BAE ve 3,9 milyon dolar ile Özbekistan izledi.

Türkiye’de; Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Eylül ayında 1 milyar 275 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 847 milyon dolar ile İtalya ve 778 milyon dolar ile Irak takip etti.

EN FAZLA İTHALAT BAE’DEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2019 Eylül ayında en fazla ithalat 28,3 milyon dolar ile BAE’den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 9,9 milyon dolar ile Irak ve 3,9 milyon dolar Ukrayna izlemiştir.

Türkiye’de; Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Eylül ayında 1 milyar 859 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 536 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 484 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 18 milyon dolar ile ABD izledi.

Çorum ilinden yapılan ihracat içerisinde en büyük pay kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar ait.

2019 Eylül ayında Çorum ilinden yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 54,4 milyon dolar değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar aittir. Bu değeri 9,1 milyon dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, 1,3 milyon dolar ile seramik mamulleri izliyor.

Çorum’da yapılan ithalat içerisindeki paylara bakıldığında ilk sırada kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar yer almakta.

2019 Eylül ayında Çorum’dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 40,9 milyon dolar değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar aittir. Bu değeri 4,1 milyon dolar ile hububat, 2 milyon dolar ile gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler izliyor.