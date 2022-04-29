Çorum'da iki ayrı yerde silahlı çatışma!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde dün akşam iki ayrı yerde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İlk olay, Sunguroğlu Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan K.K. ile Tayfun Ç. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle K.K. yanında bulunan silahla Tayfun Ç..'yi bacağından vurdu. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bacağından yaralanan Tayfun Ç. olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, K.K. ise suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İkinci olay ise Sunguroğlu Mahallesi Vergi Dairesi önünde iki grup arasında çıktı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Emre K. silahla bacağından, Murat U. ise karnından bıçakla yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Murat U. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki olayla da ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022, 12:01