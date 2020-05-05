Çorum'da iki ilçeye kaymakam atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle 97 ilçeye kaymakam ataması yapıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan atamalara göre, Çorum Uğurludağ İlçesi Kaymakamlığına Burdur Valiliği Kaymakam Adayı Ertuğrul Aslan, Çorum Bayat İlçe Kaymakamlığına Artvin Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Çelik atandı.

Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Faruk Kazdal Edirne-Süloğlu Kaymakamlığına atanırken, Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Yasin Ardıç ise Aydın-Bozdoğan Kaymakamlığına atandı.

Bakanlıklara bağlı genel müdürlüklere ve il müdürlüklerine ilişkin atamalarda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine hemşerimiz Arslan Yıldız atandı.