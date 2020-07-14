Çorum'da ilçelerde kaymakam değişikliği

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Çorum'da bazı ilçelerin kaymakamlarının görev yeri değişti.
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'ne göre; Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen Balıkesir Vali Yardımcılığı'na Aksaray Ortaköy kaymakamı Fatih Görmüş, Sungurlu Kaymakamlığı'na, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan Kütahya Gediz Kaymakamlığı'na, Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Osmancık Kaymakamlığı'na, Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk Edirne Meriç Kaymakamlığı'na, Yozgat Çandır Kaymakamı Murat Yaylabaşı, Mecitözü Kaymakamlığı'na, Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Van Saray Kaymakamlığı'na, Ortaköy Kaymakamı Murat Acar Erzurum İspir Kaymakamlığı'na, Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Ordu Gürgentepe Kaymakamlığı'na atandı.Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 15:23