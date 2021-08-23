Çorum Belediyesi şehir içi ulaşımı rahatlatma konusunda Çorum'da ilk defa yükseltilmiş kavşak çalışması başlattı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Karakeçili Mahallesi Ahçılar 13.Sokakta başlatılan yükseltilmiş kavşak çalışmasını yerinde inceleyerek Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’den kavşak hakkında bilgiler aldı.

'Şehir içi ulaşımın rahatlaması konusunda yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz' diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da ilk defa bu çalışmayı hayata geçiriyoruz. Yükseltilmiş kavşakta özellikle sürücüler yaya bölgesine girdiğinde algılamasında kolaylık sağlıyor. Yayalar ve taşıtlar için güvenliği artırıyor." ifadelerini kullandı.

Aşgın, “Yükseltilmiş kavşak çalışmamızı ilk olarak bu bölgede uyguluyoruz. Çalışmalar tamamlandığında ekiplerimiz gerekli analizleri yapacak ve ihtiyaç duyulan bölgelerimize bu çalışmamızı uygulayacağız” dedi.







Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021, 19:01