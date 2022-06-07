Çorum'da ilk defa zeytin hasadı yapıldı

FATİH BATTAR

Türkiye'de Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde yetişen zeytin Çorum'da da yetişmeye başladı ve ilk zeytin hasadı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl Osmancık'ın Aşağızeytin köyünde dikilen zeytin fidanları meyve vermeye başladı. İlk defa hasadı yapılan zeytin oldukça beğenildi.

Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ile birlikte Aşağızeytin köyünü ziyaret ederek, zeytin hasadı yağan köylülerle bir araya geldi. Zeytinlerin tadına bakmayı da ihmal etmeyen Vali Çiftçi ve milletvekili Kaya, zeytinlere tam not verdi.

Çorum'da ilk defa zeytin hasadı yapmanın mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Kaya; "Çorumda zeytin yetişir mi? Sorusuna cevap arayarak köylülerimizi ve bölgemizi ekonomik anlamda kalkındırmak için başlattığımız projede geçen yıl dikilen zeytin ağaçlarımızın ilk hasat ürünlerini tattık. Biz çok beğendik Pirinç diyarı olarak anılan güzel Osmancığımızın endüstriyel gelir getirici diğer ürünleri de yetiştirebileceğimiz farklı projeler geliştirerek halkımızın ekonomik olarak kalkınmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı