Çorum'da işe başlayacak 103 kişi belli oldu

Çorum'da Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak 103 kişi bugün Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Çorum’da Sağlık Bakanlığı bünyesinde 38 temizlik görevlisi, 16 güvenlik görevlisi, 19 klinik destek elemanı, 3 şoför, 8 elektrikçi, 3 inşaat boyacısı, 1 marangoz, 7 ısıtma ve sıhhı tesisatçı, 5 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 3 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destekleme elemanı olmak üzere toplam 103 kişi için Ankara'da kura çekimi yapıldı.

Çorum'da Sağlık Bakanlığı'nın 103 kişilik personel alımına 17 bin 576 kişi başvurmuştu.

İşte kura çekiminde ismi çıkan kişiler;

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı; "Hasan Köstekçi, Rıza Berk, Cengiz Eren, Samet Çakır, Samet Obuzhan."

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destekleme elemanı: "İbrahim Bülkeri, Harun Yağlı, İsmail Tokyay."

Elektrikçi; "İbrahim Yılmaz, Hüseyin Yener, Recep Sadi Şahin, Hasan Hüseyin, Muhammed Aydın, Yasin Karslı, Rıdvan Yalçın, Hüseyin Esen

Güvenlik Görevlisi; "İsmail Özcan, Yunus Emre Karabuğa, Serkan Köksal, Canan Çelik, Yasin Aydos, Ayşenur Baş, Bilal Özkaya, Ümran Demir, İsa Bolat, Celal Kara, Hasan Tükenmez, Mustafa Hoş, Mihriban Çınar, Şura Karslıoğlu, Yasemin Gökçam, Satı Sırma."

Isıtma ve sıhhı tesisatçı ; "Serkan Güler, Niyazi Çıtak, Ali Keskin, Ali Kılıç, Erkan Özen, Emircan Çamurluk"

İnşaat boyacısı: "Abdullah Kavi."

Klinik destek elemanı: "Mehmet Ali Özen, Meliha Ustaoğu, Melisa Yıldırım, Muhammed Furkan Çelik, Sümeyha Erdemir, Emre Çamoğlu, Nadir Furkan Altın, Tanur Uygur, Şenel Daşdanbek, Elif Sena Erol, Gürcü Kayılı, Mustafa Ali Doğan, Berkan Boyraz, Abdulsamet Özkader, Dilan Kubat, Mustafa Çapar, Samet Çağın, Yasin Özdoğan, Berk Acılıoğlu"

Marangoz ; "Emirhan Yükcü"

Şoför; "Enes Ardoğan, Kadir Toprak, Yasin Tabak."

Temizlik Görevlisi; "Serdar Çam, Ahmet Celil Çelik, Dilek Duyar, Fatma Gürbüz, Gizemnur Suna, Abdullah Apaydın, Ebru Erçin, İsa Dinç, Ahmet Tahir İnce, Muhammet Eroğlu, Selam Ağır, Ali Tatar, Neslihan Özer, Burak Çimenci, Ayşe İnceköse, Ayşegül Battal, Hakan Kavaklı, Ali Kayiş, Sefa Bul, Mecit Çelenli, İrem Saltan, Mehmet Çağlayan, Ramazan Hazır, Cennet Kılıç, Cansu Balcı, Mervin Tufan, Hüseyin Çelik, Türkan Ergün, Hilal Canbulat, Meryem Arslaner, Mehmet Arslan, Hamdi Gözübüyük, Melek Çağlar, Seher Tezer, Abdülkadir Ceylan, Gamze Boycu, Melek Filiz, Şükrü Hamamcı."

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2022, 18:26