Çorum'da kaçak yapılara 11 Nisan'a kadar süre tanındı

EROL TAŞKAN

Çorum Belediyesi Çorum Barajı havzasında yer alan yapılar için yıkım kararı aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Kaçak yapılara müsaade etmemiz söz konusu olamaz” dedi. Yağbat, iş makinaları ve ekiplerle gittiği alanda mülk sahipleri ile görüşerek, yapıların boşaltılması için 10 günlük süre verdi.

Bir süre önce yapılan tebligatın ardından dün güvenlik önlemleri eşliğinde Çorum Barajı havzasında yer alan 10 adet kaçak yapı için yıkım uygulamasına giden ekipler, mülk sahiplerinin tepkileri ile karşılaştı.

Mülk sahipleri ile görüşen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, belediye olarak kimsenin düşmanı olmadıklarını, su havzalarının öneminin yaşanan kuraklıklarla birlikte daha da artığını belirterek, ““Burası şehrimizin geleceği açısından ve su yönetimi açısından gözden çıkartılabilecek bir yer değil. O yüzden bu bölgede süreçleri devam edenlerle birlikte kaçak yapıya müsaade etmemiz söz konusu değil. Hem burası hem de şehrimizin diğer yerleriyle ilgili yasal mevzuatın ve hukukun el verdiği ölçüde kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Yapılan görüşmelerin ardından 11 Nisan Pazartesi günü saat 10,00’a kadar yıkım kararının uygulanmasına ara verilerek, mülk sahiplerine binaların boşaltılması ile ilgili süre tanındı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022, 17:38