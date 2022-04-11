Çorum'da kaçak yapıların yıkımına başlandı

FATİH BATTAR/M.BURAK YALÇIN

Çomar Barajı’nda kaçak yapıldığı tespit edilen yapıların yıkımına başlandı.

Çorum Belediyesi tarafından içme suyunun sağlandığı Çomar Barajı havzasına yapılan 9 kaçak yapı için yıkım kararı alınmıştı.

Belediye ekipleri 31 Mart tarihinde evlerini boşaltmaları için yapı sahiplerine 10 gün ek süre vermişti.

Sürenin dolmasının ardından belediye ekipleri bugün sabah saatlerinde polis eşliğinde bölgeye giderek yıkım çalışmalarını başlattı.

Yıkımla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 9 kaçak yapı için yıkım kararı çıktığını, 2 yapı için ise yürütmeyi durdurma kararı alındığını belirterek, yasal süreç tamamlandıktan sonra mahkeme kararına göre sürecin devam edeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022, 13:12