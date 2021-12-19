Çorum'da kar sevinci

FATİH BATTAR

Çorum'da akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Yağışın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, fotoğraf çektirip kartopu oynadı. Uzun bir aradan sonra kar sevinci yaşayan vatandaşlar kar toğu savaşı ile karın tadını çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışı önümüzdeki günlerde aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021, 20:55