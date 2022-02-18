Çorum'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji son dakika açıkladı, aralarında Çorum'un da bulunduğu 54 ilde alarm verildi.

Çok kuvvetli kar geliyor. Bugün başlıyor. Kar yağışı ve yağmur için saat verildi. Meteoroloji özellikle kuvvetli kar uyarısında bulundu. MGM güncel haritayı da paylaştı. Güneşli hava yerini yeniden kar ve sağanak yağışlı bir havaya bırakıyor. İller tek tek açıklandı. Yağışlar hafta sonu da devam edecek. Vatandaşlar hafta sonu cumartesi ve pazar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Bugün ise 54 ilde sağanak ve kar yağışlı hava etkisini gösterecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Tipi şeklinde yağış, sel, su baskınları gibi olumsuzluklara karşı Meteoroloji uyarı yaptı.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği; yağışların akşam saatlerine kadar genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz Bölümü ile Ordu il geneli ve Antalya'nın doğu, Tokat'ın batı, Amasya'nın doğu çevrelerinde ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Bugün kar yağışının etkili olacağı iller: Karabük, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Sivas, Bitlis, Hakkari