Çorum'da karantinada kalan gurbetçiler ilahilerle uğurlandı

EROL TAŞKAN

Arabistan'dan gelerek Çorum'da karantinada kalan 169 gurbetçi vatandaşımız, ilahilerle memleketlerine uğurlandı.

14 günlük karantina sürecini Çorum KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu'nda tamamlayan gurbetçiler, 7 otobüsle memleketlerine uğurlandı.

Çorum Belediyesi Ramazan TIR'ının renk kattığı uğurlama töreninde ilahiler seslendirildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, AFAD Müdürü Elvan Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu Müdürü Fikriye Çelik ve çok sayıda görevlinin katıldığı uğurlama töreninde, gurbetçilere fidan hediye edildi.

Cuma günü saat 21,00'de başlayan uğurlama sürecinde, görevlilere teşekkür ederek helallik isteyen gurbetçiler, Çorum'dan güzel duygularla ayrıldıklarını dile getirerek teşekkür ettiler.

Öte yandan Anneler Günü'nde kendilerine sürpriz kutlama yapılan bayanlar, Anneler Günü'nde yurt bahçesine kendileri adına dikilen fidanlara can suyu vererek, teşekkür ve dualarla Çorum'dan ayrıldılar.

14 günlük karantina sürecini tamamlayan 169 kişinin korona testlerinin tümünün negatif çıktığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 03:01