Çorum'da Kovid testi yaptıranlar 24 saat izolasyonda kalacak

FATİH BATTAR

Çorum’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar ile Kovid 19 şüphesi ile PCR testi için numune veren kişilerin en geç 2 saat içinde evde olmalarına ve 24 saat izolasyonda olmalarına karar verildi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu Kovid 19 salgının yayılımının engellenmesi ve etkilerinin en aza indirilebilmesi için yeni kararlar aldı.Alınan karara göre Kovid 19 şüphesi ile sağlık kuruluşuna müracat eden PCR testi için numune veren kişiler en geç 2 saat içinde evlerine dönecek ve 24 saat izolasyonda kalacak. Test sonucu negatif çıkan kişilerin izolasyon süreci sona erdirilirken, poizitif çıkan kişiler ise hastanede yatış işlemi olmaması halinde 10 gün karantinada kalacak.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 20:12