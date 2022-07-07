Çorum'da küçük çocuk vurulmuş halde bulundu!

Çorum’da 13 yaşındaki çocuk arazide başından vurulmuş halde bulundu.
Olay Çamlıgüney köyünde meydana geldi. İddialara göre çobanlık yapan 13 yaşındaki Emir T, arazide kanlar içinde bulundu.
Olayın ardından köye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk önce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022, 17:56
Allah belanızı versin kim veya kimlerin kanı varsa ellerinde... 13 yaşında ki bir çocuk bu ruh hastası pislikler!