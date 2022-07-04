Çorum'da kurban kesim yerleri belli oldu

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramında vatandaşların kurbanlıklarını kesebilecekleri kesim yerlerini belirledi.

9 farklı bölgede yapılacak kesim işlemleri için çalışmalarını hızlandıran Belediye, kurban kesim yerlerini arife günü kesime hazır hale getirecek. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle belediyenin kurban kesim yerleri ve bayram tedbirleriyle ilgili çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Belediye kurban kesim yerlerini de belirledi.

Altyapısı Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan 9 farklı bölgede kurban kesim yerleri şunlar;

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Caddesi ile Sülüklüevler 38. Sokak ve 48. Sokağın kesişim noktasındaki park alanı (Eski Tedaş şantiye karşısı), Bahçelievler Mahallesi İpekevler 23.Sokak, Mimarsinan Mahallesi 14. ve 27. Sokağın kesişim noktasındaki park, Gülabibey Mahallesi Mevlana Camii Yanı, Buharaevler Mahallesi Dr. Sadik Ahmet Caddesi Hz. İbrahim Camii yanı, Buharaevler Mahallesi İkbalkent Sitesi arkası, Ulukavak Mahallesi Camdeğirmeni Sokak (Çiftlik mezarkığı arkası), Buharaevler Mahallesi 5.Cadde (Yunus Market yanı), İskilip yolu üzeri Hayvan Pazarı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 18:28