Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi'nin fırtına ve rüzgar için uyarı verdiği Çorum'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kentte kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarında etkisiyle toz aşınımınında yaşandığı Çorum'da vatandaşlar yolda yürürken bile zorlandı.

Kuvvetli rüzgarın yarın da devam etmesi bekleniyor. Yarın ülkemizin iç ve batı kesimlerinde lodos fırtına şeklinde esecek. Rüzgar İstanbul'da 60 - 75 km/h; Ankara, Çankırı, Çorum ve Yozgat'ta 70 - 90 km/h; Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da 80 - 100 km/h hızla esecek.

Çorum Belediyesi bir açıklama yaparak; "Kıymetli vatandaşlarımız şehrimizde görülmesi muhtemel şiddetli fırtına ve toz aşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022, 16:38