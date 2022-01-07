Çorum'da leblebili radar uygulaması

FATİH BATTAR

Çorum İl Trafik Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri dün Palabıyık Kavşağı’nda leblebili radar uygulaması yaptı.

Leblebisi ile ünlü Çorum’da sürücülerin dikkatini çekmek için leblebiden radar yaptıran ekipler, sürücülere leblebi ve çikolata ikramında bulundu.

Uygulama kapsamında hız sınırına uymayan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazılırken, Çorum İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, yaptıkları farklı uygulama hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Çorum’da trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için uygulama başlattıklarını belirten Demir; Uygulamamızın amacı Samsun gibi çevre illerden uykusuz ve yorgun gelen sürücülerimizi dinlendirerek herhangi bir kazaya sebep vermemeleri sağlamak. Sürücülerimiz de uygulamamızdan memnun kaldı. Uygulama kapsamında hem ilimizin meşhur leblebisini sürücülerimize ikram ediyoruz hem de Samsun-Ankara, Ankara-Samsun güzergahında radar uygulama noktalarımıza yerleştirerek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız ceza yazmak değil, sürücülerimizin can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak. Farklı bir uygulama başlattık ve devamını getireceğiz. Yorgun ve uykusuz sürücülerimizi bu uygulama dinlendirerek kazaları minimize etmeyi planlıyoruz. Çorum’da Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak bu gibi uygulamalarımız artarak devam edecek.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022, 18:42