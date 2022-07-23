Çorum'da Leblebi’nin Şampiyonu ‘Lider Leblebi’

FATİH BATTAR

37.Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen leblebi yarışmasında Osman Bodur’un sahibi olduğu Lider Leblebi ‘leblebinin şampiyonu’ oldu

Leblebinin başkenti Çorum’da, 37.Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen leblebi yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Piribaba Parkı’nda düzenlenen leblebi yarışmasına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başlayan etkinlikte Çorum’un en ünlü 20 kuruyemişcisinin leblebileri yarıştı. Yarışmanın juri üyeliklerini ise leblebi ustaları Seyfeddin Damar ve Yaşar Ayvaz, Çorum Belediyesi Meclis üyesi Suat Aydoğan, Karapafed Başkanı Rasim Çakıcı, ve Çorum Belediyesi Tesisler Müdürü Aykut Yağlı yaptı.

Yarışmada juri üyeleri önce leblebilerin tadına bakara not verdi, daha sonra görüntüsüne bakarak en iyi leblebiyi seçti.

Juri üyelerinin kendi aralarında yaptığı oylama sonucu birinci Osman Bodur’un sahibi olduğu Lider Leblebi oldu. Yarışmada ikinciliği Sefa Kuruyemiş’in sahibi olduğu Sefa Ahıska, üçüncü ise Ahıska Kuruyemiş sahibi Mahmut Ahıska oldu.

Mansiyon ödüllerini ise Özlem Leblebi Satılmış Akın, Nohut Kuruyemiş Koray Bulut, Ahmet Bayram Lebi Lebi Kuruyemiş kazandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Türkiye’de leblebi denince akla Çorum geldiğini belirterek; “Çorum leblebisinin taklitleri var ama hiçbirisi Çorum leblebisinin tadına, kıvamına erişmesi mümkün değil. Taklitler aslını yaşatır diyoruz. Aslı da işte burada. İnşallah bundan sonraki festivallerde aynı yarışmayı devam ettirerek Çorum leblebisinin Türkiye’deki hak ettiği o marka değerini korumaya devam edeceğiz.” Dedi

Konuşmaların ardından dereceye giren kuruyemişçilere ödülünü Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yarışmaya katılan tüm kuruyemişci esnafını tebrik ederek, bundan sonraki festivallerde de leblebi yarışması geleneğini süreceğini söyledi.

Program sonunda vatandaşlara lelebi ikramı yapıldı.