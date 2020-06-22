Çorum'da maske denetimi!

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Çorum Valiliğince, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında toplu kullanım alanlarında maske takmayanlara 900 lira idari para cezası uygulanacağının duyurulmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, başta Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri noktasında uyarıda bulundu.