Çorum'da mehterli "Ayasofya" kutlaması

FATİH BATTAR/M.BURAK YALÇIN

Çorum'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla ibadete açılması nedeniyle mehterli kutlama etkinliği düzenlendi.

Çorum Belediyesi tarafından Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte Mehteran Takımı konser verdi.

Ayasofya Camii’nin 86 yıl sonra yeniden açılmasını coşkuyla karşılayan Çorum halkı etkinliklere büyük ilgi gösterirken, Ayasofya’nın yeniden açıldığını gören bazı vatandaşlar duygulandı.

Ellerinde Türk bayrakları ile Mehter Takımı’nın seslendirdiği parçalara eşlik eden vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Törende Kur'an tilavetinin ardından Ayasofya'nın ibadete açılmasının İslam alemine hayırlar getirmesi için dua edildi.

Türkiye'nin tarihi bir gün yaşadığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek; "Bugün fethin, dirilişin sembolü Ayasofya, yeniden ibadete açılıyor. Bu anlamda hepimiz çok mutluyuz. Bu tarihi ana şahitlik etmek üzere tüm Türkiye'den vatandaşlarımız İstanbul'a akın etti. Biz gidemedik ancak camiye çevrileceğinin açıklandığı ilk andan beri kalbimiz Ayasofya için atmakta. Madden orada olmasak da manen oradayız." dedi.

Açılış için İstanbul'a gidemeyenlerin bu coşkuya ortak olması amacıyla etkinlik düzenlediklerini anlatan Yağbat, "Bu kutlu günde Ayasofya ile fetih, bir daha tescillenmiş oldu. 86 yıl sonra Ayasofya'da ilk namaz devletimize, milletimize ve tüm mazlum coğrafyaya hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020, 19:11