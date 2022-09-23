Çorum'da Millet İttifakı seçim güvenliğini görüştü

Millet İttifakı’nın bileşenlerini oluşturan 6 siyasi partinin Çorum’daki temsilcileri, istişarelerde bulunmak amacıyla bir toplantı düzenlediler.

6 siyasi partinin il ve merkez ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda seçim güvenliği başta olmak üzere güçlendirilmiş parlamenter sistem, ortak cumhurbaşkanı adayı ve ülkemizin ve ilimizin temel sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin ve Saadet Partisi İl Teşkilat Başkanı İbrahim Zorlu katıldı.

Toplantıda; güçlendirilmiş parlamenter sistemin gerekliliği, seçimde alınacak güvenlik tedbirleri ve sandık kurullarının belirlenmesi, birlikte yapılabilecek çalışmalar, ülkemizin ve Çorum’un temel sorunları başta olmak üzere 6’lı masanın temel ilkeleri ele alındı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda kararlılık vurgusu yapılarak, “Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı, hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır. Milletimiz müsterih olsun, bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı” denildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022, 18:37